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Gossipviernes, 27 de marzo de 2026

El diablo viste a la moda 2 confirma pasarela en CDMX para promocionar la cinta

La cinta se estrenará el próximo 1 de mayo de 2026, por lo que en los siguientes días comenzarán las promociones al rededor del mundo

Wendy Vega / El Sol de México

La noticia fue confirmada por la productora 20th Century Study en sus redes sociales, publicación que además de la Ciudad de México anunció a Tokio, Seúl, Shangai, Nueva York y Londres.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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