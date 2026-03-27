El diablo viste a la moda 2 confirma pasarela en CDMX para promocionar la cinta

Dear Killer Nannies: Criado por sicarios reconstruye la infancia de Juan Pablo Escobar, sus consecuencias emocionales y familiares de crecer bajo la sombra del líder del Cartel de Medellín.

Dirige una nueva puesta de “Misantropías”, un texto que honra el trabajo actoral; el también actor asegura que el teatro nos da identidad

La agrupación colombiana de indie rock se presentará este fin de semana en Monterrey y en noviembre llegará al Teatro Metropólitan en la Ciudad de México

La venezolana debutó en este recinto, acompañada de Lagos, Ha-Ash y cientos de fans que elevaron su espíritu junto con ella

Las denuncias contra la página de chismes de “La Tía Paty”, derivaron en la detención de dos personas por su presunta participación en una red de extorsión en redes sociales

Las cantantes respondieron a una publicación de Poncho de Nigris en la que pregunta a sus fans si les gustaría ver una pelea de Yeri Mua contra Bellakath

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció a través de sus redes sociales el próximo magno evento en la capital

El cantante repasó sus mayores éxitos acompañado de orquesta, con invitados como el tenor Javier Camarena y la participación de su hija, Lucero Mijares

La agrupación comparte el proceso de composición y grabación de su disco “ARIRANG”, que marcó su regreso a la industria musical

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.

La noticia fue confirmada por la productora 20th Century Study en sus redes sociales, publicación que además de la Ciudad de México anunció a Tokio, Seúl, Shangai, Nueva York y Londres.

La cinta se estrenará el próximo 1 de mayo de 2026, por lo que en los siguientes días comenzarán las promociones al rededor del mundo

“El diablo viste a la moda 2”, uno de los estrenos más ambiciosos de Disney está por llegar a la pantalla grande, por lo que la empresa de entretenimiento anunció algunas de las ciudades principales donde comenzará las promociones y la CDMX es la primera en la lista.