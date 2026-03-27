El diablo viste a la moda 2 confirma pasarela en CDMX para promocionar la cinta
La cinta se estrenará el próximo 1 de mayo de 2026, por lo que en los siguientes días comenzarán las promociones al rededor del mundo
Wendy Vega / El Sol de México
La noticia fue confirmada por la productora 20th Century Study en sus redes sociales, publicación que además de la Ciudad de México anunció a Tokio, Seúl, Shangai, Nueva York y Londres.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.