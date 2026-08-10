“El dolor era tan opresivo que no veía ninguna salida”, dice Brad Pitt luego de su divorcio con Angelina Jolie
El actor indicó que “podía sentir el acero frío de la bala en mi cabeza, y parecía un alivio” a las “cosas de familia” que enfrentó luego de su divorcio con Angelina Jolie
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