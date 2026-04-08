El idol coreano Cha Eun Woo paga impuestos millonarios relacionados con acusación por evasión fiscal

El actor y cantante Cha Eun-woo fue notificado de una investigación en su contra por el delito de evasión fiscal con un valor de 20 mil millones de wones

Ali Rodríguez / El Sol de México

Cha Eun Woo, quien actualmente cumple con el servicio militar obligario en su país, publicó un comunicado en sus redes sociales este miércoles en el que, además de disculparse con sus fans, actualiza cómo va su caso.

“Me disculpo sinceramente por la decepción y confusión de muchas personas, incluyendo a los fans, debido a la reciente controversia fiscal que me involucra”, expresó el cantante y actor.

Además, aseguró que cumplió con el pago de los impuestos y seguirá con el proceso que deba cumplir por la investigación que realizaba el Servicio Nacional de Impuestos (NTS, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur.

“Respeto el proceso y los resultados del IRS, y he recaudado todos los impuestos relacionados para evitar más confusión. También haré el proceso restante diligentemente”, informó el idol.

Uno de los señalamientos estaba relacionado con el supuesto uso de empresas fantasma para reducir el pago de impuestos.

¿Qué dijo Eun-woo sobre su supuesta participación en el caso de evasión fiscal?

Según dijo el idol, la confusión ocurrió por no entender el proceso que debía seguir y la carga de actividades adicionales que tenía, incluido el inicio de sus servicio militar.

Finalmente, Eun-woo también dijo que en el futuro prestará más atención para no caer en un problema similar.