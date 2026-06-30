“El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro, vuelve a los cines en octubre para celebrar los 20 años de su estreno
El cineasta tapatío confirmó el reestreno de su película, protagonizada por Doug Jones, Ivana Baquero, Segi López y Maribel Verdú
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