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Gossipmartes, 30 de junio de 2026

“El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro, vuelve a los cines en octubre para celebrar los 20 años de su estreno

El cineasta tapatío confirmó el reestreno de su película, protagonizada por Doug Jones, Ivana Baquero, Segi López y Maribel Verdú

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Froylan Escobar Lara / El Sol de México

¿De qué trata “El laberinto del fauno”?

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Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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