El mexicano Alex Peña estrena “Chronovisor”, su debut como productor en Hollywood

El arquitecto mexicano participa en esta cinta que ya recorre festivales internacionales, mientras consolida su trayectoria en el diseño de producción

Luis Valdovinos / El Sol de México

Se formó como arquitecto, pero desarrolló una trayectoria en el diseño de producción cinematográfico que lo ha llevado a Hollywood; ahora debuta en el largometraje dentro de esta disciplina con “Chronovisor”.

Fue a raíz de haber trabajado en cortos y otros proyectos con Auen, que el director lo llamó como diseñador de producción.

Ese diseño surgió respecto a la trama de “Chronovisor”, de la que dijo “está basada en una teoría de conspiración, muy documentada, sobre una máquina capaz de ver el pasado, desarrollada en los 70.

“Es la historia de una investigadora de la Universidad de Columbia cuya búsqueda la lleva a este artefacto. Es una propuesta interesante y muy original de contar”, mencionó sobre la trama.

Un mexicano en Hollywood

Desde su experiencia en la industria estadounidense, Peña reconoció el desafío de adaptación como el nivel que exige el cine en ese entorno. “Sí sentí el cambio, fue un periodo de adaptación, pero me adapté rápido”, señaló.