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Gossipsábado, 25 de abril de 2026

El reencuentro de Adriana Paz con Cannes: migración, familia y sueños en la nueva película de Diego Luna

La actriz mexicana asistió a la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en donde presentó “Día de muertos”, de Brian Conley y Nathan Ives

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Ceniza en la boca” es una adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro y pone el foco en la migración, la exclusión y la búsqueda de identidad.

El regreso de Diego Luna a la dirección

El filme marca el regreso de Diego Luna a la dirección de cine, una década después de haber dirigido “Sr. Pig”.

En el ámbito televisivo Luna dirigió series como “Pan y circo” y “Todo va a estar bien”, ambas en 2021.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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