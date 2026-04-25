El reencuentro de Adriana Paz con Cannes: migración, familia y sueños en la nueva película de Diego Luna
La actriz mexicana asistió a la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en donde presentó “Día de muertos”, de Brian Conley y Nathan Ives
Froylan Escobar Lara / El Sol de México
“Ceniza en la boca” es una adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro y pone el foco en la migración, la exclusión y la búsqueda de identidad.
El regreso de Diego Luna a la dirección
El filme marca el regreso de Diego Luna a la dirección de cine, una década después de haber dirigido “Sr. Pig”.
En el ámbito televisivo Luna dirigió series como “Pan y circo” y “Todo va a estar bien”, ambas en 2021.
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