El reencuentro entre Verónica Castro y Juan Ferrara que hizo vibrar al público en el teatro

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TIMØ trae su “Canto pa’ no llorar” a México: un show pensado para saltar y cantar

¿Listos para corear cada canción y vivir una fiesta pop que promete emociones a flor de piel? El trío colombiano regresa con un álbum concebido para brillar en vivo, y ofrecerá una única fecha en el Pepsi Center