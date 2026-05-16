El reencuentro entre Verónica Castro y Juan Ferrara que hizo vibrar al público en el teatro
La actriz irrumpió en escena con regalos, sonrisas y recuerdos, celebrando junto a Juan Ferrara las 300 funciones de “No te vayas sin decir adiós”
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