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Gossipsábado, 16 de mayo de 2026

El reencuentro entre Verónica Castro y Juan Ferrara que hizo vibrar al público en el teatro

La actriz irrumpió en escena con regalos, sonrisas y recuerdos, celebrando junto a Juan Ferrara las 300 funciones de “No te vayas sin decir adiós”

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Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Captura de pantalla 2026-04-28 a la(s) 5.56.14 p.m.
Concierto Cristina Castro 5

Una complicidad que atraviesa décadas

Alma Rosa Camacho
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