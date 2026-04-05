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Gossipdomingo, 5 de abril de 2026

El regreso de los grandes: Secuelas que impactarán a los espectadores

Batallas épicas y más nostalgia que nunca invadirán la pantalla grande; desde clásicos infantiles reinventados hasta enfrentamientos históricos entre franquicias se estrenarán próximamente

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

El 2026 será recordado como el año de las segundfas oportunidades. O terceras, cuartas, ¡y hasta séptimas!

Comenzó con una de las secuelas más esperadas, protagonizada por Ralph Fiennes: “Exterminio: El templo de huesos”, bajo la dirección de Nia DaCosta, que anticipó la fuerte presencia de las sagas en la pantalla.

En el nueva entrega de la cinta animada que se basa en el famoso videojuego, los hermanos “Mario” y ”Luigi” se enfrentan a una nueva amenaza y lucharán para defender el planeta de la mano del dinosaurio verde “Yoshi”.

Repiten grandes franquicias

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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