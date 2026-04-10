El regreso soñado de Los Tres: la banda chilena vuelve con un álbum grabado en Abbey Road

Tras más de dos décadas separados, regresan con su formación original; “XCLNT” ya está disponible en plataformas digitales

Belén Eligio / El Sol de México

Como parte de ese impulso, la banda volvió al estudio para dar forma a este nuevo material, grabado en 2025 en los históricos Abbey Road Studios, reconocidos por su relevancia en la historia de la música internacional.

Con este lanzamiento, se estrenó el videoclip de “Como llegaste te vas”, desarrollado por el estudio Punkrobot, ganador del Premio Oscar por el cortometraje “Historia de un oso”.

El clip retoma elementos de la cultura popular chilena y latinoamericana, apostando por una narrativa visual que dialoga con el espíritu del álbum y la renovación artística de la banda.

Para acompañar este nuevo capítulo, Los Tres anunciaron cuatro conciertos exclusivos en Concepción y Santiago de Chile, donde presentarán en vivo las canciones del disco, junto a los éxitos que han marcado su carrera.