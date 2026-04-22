El reto de ser Michael Jackson: así fue el proceso de Jaafar Jackson para interpretar al Rey del Pop en la película

El sobrino de Michael Jackson tuvo que pasar por intensos ensayos de baile con algunos de los coreógrafos que trabajaron con su tío en diferentes puntos de su carrera

Samantha Laurent

Una larga espera para el estreno de la película

En su momento, el joven compartió la noticia a través de un post en su cuenta de Instagram en el que se puede ver una fotografía de él a blanco y negro haciendo una de las famosas poses de su tío y con un breve mensaje:

“Me siento halagado y honrado de ponerme en la piel de mi tío Michael para contar su historia. Para todos los fans alrededor del mundo, nos veremos muy pronto”.

La preparación emocional de Jaafar Jackson para asumir el papel

Interpretar a Michael Jackson no es una tarea fácil y Jaafar lo sabía. Por esa razón, durante más de un año se preparó no solo física, sino mental y emocionalmente para hacer un buen trabajo.

Poder entender a su tío fue una de sus mayores tareas, ponerse en su lugar implicaba comprender la esencia del Rey del Pop y para lograrlo entró en contacto con los lugares y algunas de las posesiones más importantes de Michael.

Parte de esta preparación fue tener acceso al archivo personal de su tío, donde pudo ver algunos de los textos, poesías y reflexiones que, de acuerdo con lo que ha dicho, le permitieron entender mejor la figura de Michael Jackson.

Intensos ensayos de baile para alcanzar la perfección

El proceso mental y emocional no fue el único reto que el joven tuvo que afrontar, pues el desgaste físico que estaría por experimentar sería uno de los puntos con mayor dificultad.

Sus ensayos fueron largos y complicados, y es que no era para menos, pues practicó con dos de los coreógrafos que trabajaron junto al mismísimo Michael Jackson en diferentes puntos de su carrera: Rich y Tone Talaugea.

En entrevistas a medios estadounidenses, Jaafar ha contado que sus jornadas de entrenamiento físico y coreográfico fueron intensas. Pasaba horas repitiendo un solo paso para alcanzar la perfección necesaria.