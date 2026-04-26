El teatro abraza sus heridas: Así nace “Pedro y Julián”, inspirada en vidas reales

Conchi León escribe, dirige y actúa la obra que tuvo como padrinos de estreno en la CDMX a Ana Francis Mor, Arcelia Ramírez, Claudia Álvarez, José Manuel López Velarde y Manu Nna

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Es la historia de las nuevas familias que se integraron después de la pandemia dejando la huella y constancia del amor puro, de solidarizarse desde el corazón y ponerse en el zapato de los desprotegidos.

¿De qué trata “Pedro y Julián”?

Cabe destacar que los niños Pedro y Julián son representados por títeres, manipulados por un grupo joven y talentoso, lo cual aporta un toque de ternura y originalidad escénica.

La comunidad teatral arropa el estreno

La función de estreno contó con la presencia de la secretaria de Cultura local, Ana Francis Mor, las actrices Arcelia Ramírez y Claudia Álvarez, el dramaturgo José Manuel López Velarde y el standupero Manu Nna.

En su intervención, Arcelia Ramírez, confió que fue acompañada de su madre, “y siento que esta obra es un homenaje a ella, porque crió a una sobrina mía y cuando mi hermana se la llevó, cómo sufrió mi mami.

“Esta obra está sacada del corazón Conchi, cómo te admiro y respeto, es una obra para entender que la vida es de muchas maneras, como las familias”.

“En esta vida nada es casualidad, y si alguien ha tomado la decisión de no tener hijos biológicos, pero la vida te pone lo que tú necesitas, es como debe ser”, dijo Claudia Álvarez.

“Pedro y Julián”, de Conchi León ofrecerá ocho representaciones en el Teatro Benito Juárez y aún sin fecha para entrar a la programación de los teatros del Centro Cultural Del Bosque, en la Ciudad de México.