El teatro abraza sus heridas: Así nace “Pedro y Julián”, inspirada en vidas reales
Conchi León escribe, dirige y actúa la obra que tuvo como padrinos de estreno en la CDMX a Ana Francis Mor, Arcelia Ramírez, Claudia Álvarez, José Manuel López Velarde y Manu Nna
Alma Rosa Camacho / El Sol de México
Es la historia de las nuevas familias que se integraron después de la pandemia dejando la huella y constancia del amor puro, de solidarizarse desde el corazón y ponerse en el zapato de los desprotegidos.
¿De qué trata “Pedro y Julián”?
Cabe destacar que los niños Pedro y Julián son representados por títeres, manipulados por un grupo joven y talentoso, lo cual aporta un toque de ternura y originalidad escénica.
La comunidad teatral arropa el estreno
La función de estreno contó con la presencia de la secretaria de Cultura local, Ana Francis Mor, las actrices Arcelia Ramírez y Claudia Álvarez, el dramaturgo José Manuel López Velarde y el standupero Manu Nna.
En su intervención, Arcelia Ramírez, confió que fue acompañada de su madre, “y siento que esta obra es un homenaje a ella, porque crió a una sobrina mía y cuando mi hermana se la llevó, cómo sufrió mi mami.
“Esta obra está sacada del corazón Conchi, cómo te admiro y respeto, es una obra para entender que la vida es de muchas maneras, como las familias”.
“En esta vida nada es casualidad, y si alguien ha tomado la decisión de no tener hijos biológicos, pero la vida te pone lo que tú necesitas, es como debe ser”, dijo Claudia Álvarez.
“Pedro y Julián”, de Conchi León ofrecerá ocho representaciones en el Teatro Benito Juárez y aún sin fecha para entrar a la programación de los teatros del Centro Cultural Del Bosque, en la Ciudad de México.
Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.