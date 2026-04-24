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Gossipviernes, 24 de abril de 2026

El vestuario perdido de Michael Jackson: quiénes son los dueños de sus trajes más famosos

La nueva biopic de Michael Jackson tuvo un importante problema durante su producción ya que gran parte de vestuario del cantante ha sido subastado

Wendy Vega / El Sol de México

¿Dónde quedó el vestuario original de Michael Jackson?

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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