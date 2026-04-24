El vestuario perdido de Michael Jackson: quiénes son los dueños de sus trajes más famosos

Entre los objetos que más destacan del Rey del Pop es su icónico guante blanco con incrustaciones de cristales, pedrería y diamantes de imitación / Foto: Reuters

Michael Jackson es más que una leyenda del pop, es una referencia mundial que ha logrado abarcar el tanto la industria musical como el de la moda, lo último gracias a sus vestuarios que formaron parte de su identidad como estrella global; sin embargo, muchas de estas prendas quedaron dispersas tras la muerte de el Rey del Pop.

Muchas prendas que conformaban el guardarropa del Rey del Pop fueron subastadas en los años posteriores a la muerte de Michael, por lo que la propiedad quedo dispersa entre familiares del cantante, coleccionistas e instituciones que resguardan las piezas consideradas un patrimonio de la industria musical.

Mientras que, otros objetos personales que son gestionados por su herencia permanecen bajo el cuidado de la familia Jackson, debido a que muchos de estos bienes forman parte del archivo personal de Michael y poseen un valor sentimental y emocional que le impide a los propietarios mostrarlas al público.

Una de las prendas que terminaron en las manos de un coleccionista privado, fue la emblemática chaqueta roja con negro que el cantante usó en el video de “Thriller”. Este objeto fue adquirido por el empresario estadounidense, Milton Verret, quien pagó en la subasta 1.8 millones de dólares.

Otras piezas del guardarropa del Rey del Pop permanece en el Estate de Michael Jackson, patrimonio oficial del cantante, aquí se administra gran parte de las prendas que fueron usadas durante su carrera, incluso accesorios característicos como su guante blanco de incrustaciones de cristales, pedrería y diamantes de imitación.

Quien sorprendió al público por ser la propietaria de mucha ropa que fue usada por Michael Jackson fue Lady Gaga, la cantante posé prendas personalizadas del Rey del Pop que fueron subastadas y ahora conforman la colección de la intérprete de “Bad Romance”.

Cuando se hizo oficial la producción de la biopic de Michael Jackson, Lady Gaga se acercó a los directores para ofrecer las piezas de su colección personal que adquirió en los últimos años. La cantante solamente puso una condición para poder prestar la ropa, la cual fue el poder estar durante las grabaciones cuando las prendas fueran utilizadas.