Elena Rose enriquece su repertorio con “Bendito verano”, pieza clave de su concierto
La cantante habla sobre cómo ha crecido sobre el escenario, y se prepara para pisar el Teatro Metropólitan este 26 de marzo
Belén Eligio / El Sol de México
Para la intérprete, los conciertos no solo representan un espacio para compartir su música, sino también una oportunidad de aprendizaje constante.
Entre las canciones de este repertorio, una de las que más la sorprendió por la respuesta del público fue “Me lo merezco”, ya que nunca imaginó el impacto que tendría entre sus seguidores.
Elena se prepara para presentarse en el Teatro Metropólitan, este 26 de marzo. “Me siento muy agradecida de avanzar, de tener un poquito más de espacio en un país donde me gusta tanto ir”.
La cantante aseguró que preparó su show con mucho amor, y está especialmente diseñado “para conectar y recargar a quien sea que vaya a verlo”.
