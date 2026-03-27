Elena Rose llena el Teatro Metropólitan de energía positiva

La venezolana debutó en este recinto, acompañada de Lagos, Ha-Ash y cientos de fans que elevaron su espíritu junto con ella

Belén Eligio / El Sol de México

También había quienes aprovechaban y compraban la playera del recuerdo, en el puesto de merch oficial ubicado en la entrada, que lucía abarrotado.

Una vez adentro se observaba una marea de color blanco, generada por quienes atendieron al dress code que se sugirió en redes, y portaron prendas de este color. Los minutos pasaban y la gente tomaba poco a poco sus lugares, listos para recibirla.

“Yo fui y me le arrodillé a la Virgen de Guadalupe, le dije ‘mamita gracias por permitirme estar en este lugar tan bello’”, confesó, entre el aplauso de los asistentes.

Fiel a su carácter espiritual, la también productora convirtió el tema “Me lo merezco” en un momento de manifestación colectiva, para atraer cosas positivas.

Pero no cualquier cosa, no quería que se confirmaran con pedir al universo volver a hablar con su ex, sino comprar una casa, cumplir esas metas que creían inalcanzables y hasta una Venezuela libre.

Entre la audiencia se observaban muchas mujeres, y no fue casualidad, ya que según reveló, el 85 por ciento de sus oyentes son chicas: “Quiero agradecerle a mis hermanas por estar aquí esta noche, y a los novios obligados”, bromeó.

Llegó el momento de los primeros invitados de la noche y el público recibió al dueto Lagos, quienes son considerados por Elena sus “hermanos musicales”. Antes de interpretar “Permanente” y “Blanco y negro”, les obsequió dos dijes.

En ellos se encontraban escritas una serie de afirmaciones positivas que los tres repitieron junto al público para seguir elevando la energía y atrayendo cosas positivas.

Las Ha-Ash fueron las siguientes invitadas e hicieron su aparición en medio de un encuentro con una fan, quien aseguró llegó al show con la intención de ver a Elena de cerca y ahora la tenía sentada al lado.

El dueto se unió para “A las 12 te olvidé”, la colaboración que lanzaron en 2024. Al finalizar, Ashley le reiteró su apoyo a Elena y le dijo que siempre la considerarán como una hermana.

La presentación llegó a su fin con temas como “orióN”, “Caracas en el 2000” y “La de Dios”, y una invitación por parte de Elena para que sus fans sigan sus sueños y se contagien de buena energía.