Elenco de “Malcom el de en medio” en Venga la Alegría: Nunca imaginamos que la serie fuera tan exitosa en México

Los actores que intepretan a Francis, Reese y Malcolm quedaron sorprendidos por la calidez del público mexicano que los recibió con nostalgia

Ali Rodríguez / El Sol de México

“Yo de verdad estoy muy emocionado. Nunca me imaginé que fuera tan masivo en México”, aseveró.

En tanto el protagonista Frankie Muniz coincidió con

¿Por qué es tan popular “Malcolm el de en medio” en México?

Creo que tiene que ver con que si lo ves tanto tiempo siente que conoces a la gente

Al respecto, Justin mencionó que incluso a la edad en que muchos tuvieron el acercamiento con la serie pudieron ver a su familia en los Wilkerson.

“Creo que tiene que ver con que la familia (Wilkerson) es caótica, todo mundo siente que su familia es muy similar y eso te identifica”, expuso.

Frankie Muñiz captó interés de Justin Berfield y Christopher Kenedy Masterson para visitar México

Sobre el tema, Justin Berfield confesó en una entrevista que mientras graban los nuevos episodios Frankie Muniz dijo que viajaría a México para ser parte de una convención porque la serie es muy popular en el país.

De esa manera Justin pidió a su representante que preguntara a los organizadores de alguna convención si estaban interesados en que él también asistiera a los eventos, y la respuesta fue una invitación.