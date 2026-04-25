Elenco de “Star Trek” transmiten la nueva esperanza a la generación actual en CCXP

Durante su participación en la convención, los actores de de “Star Trek: Nuevos y extraños mundos” compartieron su visión de este proyecto

Belén Eligio / El Sol de México

“Star Trek: Nuevos y extraños mundos” está situada 10 años antes de la serie original, y sigue los pasos de la tripulación del USS Enterprise mientras exploran nuevos horizontes.

Con el apoyo de sus predecesores

“No tuvo que hacer eso, mandó el tuit más adorable, me dijo que cuidara bien a su tripulación”, contó el actor, cuyas intervenciones desataban ovaciones y decenas de “Te amo” entre las asistentes.

Paul sonreía nervioso cada que escuchaba la bulla que su presencia generaba, y hubo un momento donde los piropos se intensificaron, al grado de que se tapó la cara avergonzado.

“Star Trek: Nuevos y extraños mundos” estrena su quinta temporada en la plataforma Paramoun+, el próximo 23 de julio.