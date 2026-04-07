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Gossipmartes, 7 de abril de 2026

¿Elijah Wood regresará a “El Señor de los Anillos”? Esto dice el actor

La cinta que será dirigida por Andy Serkis, contará con la presencia de la ganadora del Oscar, Kate Winslet

Daniel Montes de Oca

Historia independiente

Elijah Wood aseguró que solo volvería a retomar el icónico personaje de Frodo con una condición, pero mantuvo el suspenso sobre su participación en la película.

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