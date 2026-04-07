¿Elijah Wood regresará a “El Señor de los Anillos”? Esto dice el actor
La cinta que será dirigida por Andy Serkis, contará con la presencia de la ganadora del Oscar, Kate Winslet
Daniel Montes de Oca
Historia independiente
Elijah Wood aseguró que solo volvería a retomar el icónico personaje de Frodo con una condición, pero mantuvo el suspenso sobre su participación en la película.
Regresos y ausencias
¿Cuándo se estrena “La caza de Gollum?
“El Señor de los Anillos: La caza de Gollum”, tiene programado su estreno en cines para el 17 de diciembre de 2027.