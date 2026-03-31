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Gossipmartes, 31 de marzo de 2026

“Elizabeth Taylor”: El significado real de la canción de Taylor Swift y su tributo a Hollywood

Taylor Swift estrenó este 31 de marzo el videoclip de “Elizabeth Taylor”, actriz de Hollywood que enfrentó el escrutinio público por su vida amorosa

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿De qué trata “Elizabeth Taylor” de Taylor Swift?

Otro verso significativo es “lloran mis ojos violetas”, pues la actriz era famosa por sus ojos azules que, con ciertos cambios de luz parecían violetas.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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