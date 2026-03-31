









Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En la canción "Elizabeth Taylor", Taylor Swift hace referencia a la relación de la actriz de Hollywood con la prensa y el público. / Fotos: Reuters y captura de pantalla de TikTok: @taylornation

Taylor Swift estrenó este 31 de marzo el videoclip de su canción “Elizabeth Taylor”, perteneciente a su más reciente álbum “The life of a showgirl”, en las plataformas musicales Spotify y Apple Music, tal y como lo hizo con “Opalite”, con el que dejó fuera a YouTube del estreno.

Aunque el lanzamiento del video fue sorpresa para sus fans, Taylor Swift nuevamente demostró que es una mastermind, debido a que eligió lanzarlo en el último día del Mes de la Mujer, según indicó en sus redes sociales.

El que haya sacado el video de la canción en el Mes de la Mujer no es casualidad, pues la actriz Elizabeth Taylor, quien fue inspiración para la melodía del mismo nombre, es un ícono de Hollywood que se enfrentó al escrutinio público por su vida amorosa.

Taylor Swift no ha revelado explícitamente el significado de “Elizabeth Taylor”; sin embargo, la letra hace referencia a momentos icónicos de la vida de la actriz de Hollywood.

El verso “tenía en mente la vista de Portofino / cuando me llamaste al Plaza Athénée ” hace referencia a las playas de Portofino, Italia, donde la actriz solía vacacionar con su esposo Richard Burton, con quien se hospedó en Plaza Athénée, en París, durante seis meses, cuando dicho hotel era un centro de la vida social y cultural de las estrellas de Hollywood.

Además, el verso “sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie” hace referencia a que Elizabeth Taylor abandonó el estudio de Hollywood MGM, con el que estuvo vinculada desde su infancia, decisión que tomó a finales de los 50, cuando vivía en Nueva York con su entonces esposo Mike Todd.

Con “¿qué se le podría regalar a la chica que lo tiene todo y nada a la vez?”, Taylor Swift hace referencia a la película “La chica que lo tenía todo”, que la actriz protagonizó en 1953.

Por su parte, los versos “cambiaría el Cartier por alguien en quien confiar” y “conseguimos el mejor stand en Musso & Frank’s” hacen referencia a dos símbolos de la carrera de la actriz, debido a que esta colaboró con Cartier para convertir el diamante Taylor - Burton en un collar. Además, era clienta del restaurante Musso & Frank Gril l, el cual era conocido por ser exclusivo para famosos de Hollywood.

Además, el propio sitio oficial de Elizabeth Taylor reconoce que la canción de Taylor Swif t hace referencia a la relación de la actriz con la prensa y el público.