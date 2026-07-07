Gossipmartes, 7 de julio de 2026
Elton John vuelve a CDMX para ofrecer dos conciertos de despedida: fechas y sede
Ya hay fechas de la preventa y venta de boletos en general para los conciertos
Perla Ramírez / El Sol de México
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