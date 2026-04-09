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Gossipjueves, 9 de abril de 2026

Emiliano y Majo Aguilar se reúnen, su foto en redes crea rumor de colaboración

Los miembros de la familia Aguilar sorprendieron a sus seguidores con una reciente fotografía que refleja su cercana relación

Wendy Vega / El Sol de México

Por otra parte, los fans indican que esta reunión podría significar una colaboración entre Majo y Emiliano, algo que posiblemente sería imposible escuchar con otros miembros de la Dinastía Aguilar.

Majo Aguilar ha ganado terreno en la música del regional mexicano, compartiendo grandes colaboraciones con otros cantantes como; Alex Fernández, Santa Fe Klan, Yuridia y Luis Ángel “El Flaco”.

Su carrera ha sido comparada por el público con la de su prima Ángela Aguilar, quienes señalan que Majo posé un verdadero talento y no solo está en los escenarios debido a su apellido.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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