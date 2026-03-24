Emily Osment revela la razón por la cual no es parte del especial de Hannah Montana

Aunque gran parte del elenco acompañó a Miley Cyrus en el especial de 20 aniversario de Hannah Montana, Emily Osment, quien era una de las actrices más esperadas, se ausentó

Ali Rodríguez / El Sol de México

En la serie, Emily Osment interpreta a Lilly Truscott, la mejor amiga de Miley Stewart (Miley Cyrus) y, la primera fuera de su familia, que conoce el secreto de la estrella pop.

Aunque el personaje de Lilly fue complice de Hannah Montana e importante para la historia, Emily Osment no estuvo presente en la alfombra o el especial que se realizó por su estreno.

Tras el sucesos, se generaron rumores acerca del motivo que llevó a que la actriz se ausentara, pero ella misma explicó la razón para disipar dudas sobre una supuesta enemistad con Miley o el elenco.

¿Por qué Emily Osment no estuvo en el especial de Hannah Montana?

Con un breve video en su cuenta de Instagram, la actriz de “Mini espías” dejó claro que su inasistencia no se debe a un tema de conflicto, sino por una cuestión de trabajo.

Actualmente, Emily Osment se encuentra grabando la serie de comedia “Mandy´s first marriage”, de la cual es protagonista.

“Por eso no pude asistir a la reunión del 20 aniversario, porque estamos aquí grabando nuestro programa”, compartió la actriz de 34 años en el video junto a su coprotagonista Montana Jordan.

Sin embargo, dijo que no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer el apoyo a quienes desde Hannah Montana han seguido su carrera artística.

Emily también aseguró que ser parte de la serie de Disney le dejó grandes enseñanzas.

Incluso, dijo que hay fans que son fieles a la historia de Hannah Montana desde hace 20 años.

“He conocido a miles de fans de Hannah Montana a lo largo de los años, fans que ahora tienen hijos viendo la serie y fans que literalmente trabajan a mi lado todos los días”, destacó la actriz.