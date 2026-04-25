“El mensaje no es lo importante; lo que cuenta es el diálogo con el público”, afirma el documentalista italiano que ha cautivado a la crítica internacional mostrando sin juicios, la complejidad de la migración, la violencia y los procesos urbanos; inauguró su retrospectiva en la Cineteca Nacional

Kevin Aragón

“Lo que puedo hacer y creo que es mi deber es grabar esos momentos y hacerlo sin un juicio banal del mundo. Para mí lo más importante de las películas no es que tengan un mensaje, sino el dialogo con el público”-

Muetra desde el rescate arqueológico de los restos de la antigua Pompeya y el temor de la gente a que despierte en erupción el Monte Vesubio, hasta la adaptación de migrantes desplazados por la guerra y los problemas de violencia que vive la urbe.

"Quería hacer una película sobre el tiempo. Es un tiempo que no destruye, sino que preserva”, dice el cineasta, quien lamenta que Nápoles sea mundialmente conocido por el crimen organizado.

La retrospectiva estará disponible hasta el 3 de mayo, en la sala 10 de la Cineteca Nacional.