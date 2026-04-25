elsoldemexico
Gossipsábado, 25 de abril de 2026

Gianfranco Rosi: el cineasta que retrata la realidad sin juzgar

“El mensaje no es lo importante; lo que cuenta es el diálogo con el público”, afirma el documentalista italiano que ha cautivado a la crítica internacional mostrando sin juicios, la complejidad de la migración, la violencia y los procesos urbanos; inauguró su retrospectiva en la Cineteca Nacional

Kevin Aragón

“Lo que puedo hacer y creo que es mi deber es grabar esos momentos y hacerlo sin un juicio banal del mundo. Para mí lo más importante de las películas no es que tengan un mensaje, sino el dialogo con el público”-

Muetra desde el rescate arqueológico de los restos de la antigua Pompeya y el temor de la gente a que despierte en erupción el Monte Vesubio, hasta la adaptación de migrantes desplazados por la guerra y los problemas de violencia que vive la urbe.

"Quería hacer una película sobre el tiempo. Es un tiempo que no destruye, sino que preserva”, dice el cineasta, quien lamenta que Nápoles sea mundialmente conocido por el crimen organizado.

La retrospectiva estará disponible hasta el 3 de mayo, en la sala 10 de la Cineteca Nacional.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / León XIV: el año de la prudencia

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / Los Solana y el poder de la prensa

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Cuando nombrar la violencia no alcanza

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / De Tchaikowsky o la incomprensión

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES