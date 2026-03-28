Kevin Aragón

En la tragedia griega, “Clitemnestra”, esposa de “Agamenón”, se derrumba cuando se entera que la hija de ambos ha sido sacrificada para que los dioses les permitan a las naves aqueas partir al mar hacia la guerra de Troya. Una década después, cuestiona a su marido si aquella muerte valió la pena.

Esta es la base del argumento de la obra de teatro “La niña en el altar”, que en abril tendrá una segunda temporada, tras su estreno en 2025, bajo la dirección de Enrique Singer y las actuaciones de Marina de Tavira, Alberto Estrella y Salvador Sánchez.

“Cuando terminó la temporada pasada nos quedamos con la absoluta certeza de que teníamos que volver a hacerla. Estoy convencida de que, aunque habla de una remota antigüedad griega, refleja lo que hoy está pasando en el mundo. Es terrible, quisiéramos que el tema fuera caduco, sin embargo, al día de hoy es aún más urgente”, dice la actriz Marina de Tavira en entrevista con El Sol de México.

La idea es compartida por el director Enrique Singer, quien mira en esta obra un espacio necesario para la reflexión: “Nosotros estamos muy sorprendidos de lo actual que se ha convertido esta obra, hace un año estaba la guerra en Gaza, pero ahora con la guerra en Irán y el hecho de que estamos al borde de algo parecido a una guerra mundial, esto ha adquirido una gran relevancia que no había visto en ninguna otra obra”.

La obra es una adaptación de la dramaturga argentina nacionalizada mexicana Mariana Karr (1949-2016), que actualiza el lenguaje del antiguo mito de “Ifigenia”.

“En la misma Ilíada, es la obra que se encuentra entre una obra y otra. Aquel es un canto al honor de ser soldado y Karr no le canta al valor de la guerra, sino al horror que representa”, dice Marina de Tavira, quien apunta que hay lecturas que proponen que las antiguas tragedias griegas se hicieron “porque no podían con la vergüenza del genocidio que cometieron”.

Puede interesarte: Día del teatro: Luis de Tavira celebra a su maestro Héctor Mendoza

Algo que destaca de la obra es que la actuación de los protagonistas recae principalmente en los diálogos, más que en las acciones, volviendo la palabra epicentro de la fundación de todo un mundo posible: “La palabra no sólo es un problema de comunicación, sino de la creación misma del universo, y el teatro es el reino de la palabra oral.

“El trabajo que tenemos que hacer los artistas es aportarle a la sociedad un lugar donde nos reunamos a reconstruir nuestra sociedad, a partir de la reflexión de lo que somos y la belleza, independientemente de nuestras ideologías y nuestros gustos. Es el teatro el lugar en el que nos reunimos y vemos lo esencial”, dice Singer.

Una victoria en medio de la amarga realidad

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Los actores coinciden en que, si bien es digno de celebrarse que esta puesta en escena se vuelva a llevar a cabo, no consideran una victoria para el teatro el regreso de su temporada; ésta se realizó con la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artesy Literatura, la compañía Incidente Teatro y el Círculo Teatral.

“De otra manera habría sido imposible. Creo que las reposiciones como estas son fundamentales. Antes, cuando una obra no llegaba a 50 representaciones era un fracaso y ahora, hablar del mismo número es un gran triunfo. Es una cosa tremenda, pero es la realidad del teatro”, dice Alberto Estrella, quien interpreta a “Agamenón”.