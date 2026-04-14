ENHYPEN en CDMX: guía completa para comprar boletos y no quedarte fuera

El club de fans de ENHYPEN en México extendió una serie de recomendaciones para que las y los fans no tengan problemas durante la compra de los boletos

Wendy Vega / El Sol de México

¿Dónde y cuándo será el concierto de ENHYPEN en CDMX?

De acuerdo con el comunicado, el concierto se realizará en la Arena Ciudad de México, recinto donde se han presentado otros grupos como BIGBANG, Super Junior y la sub-unidad SuperM, LE SSERAFIM y ahora lo hará ENHYPEN.

¿Cuándo es la preventa para “BLOOD SAGA” de ENHYPEN?

Membresías y preventa de “BLOOD SAGA” de ENHYPEN

La preventa de los boletos será exclusivamente para tarjetas de Banco Azteca, mientras que la venta general estará abierta para todos los bancos y tendrá un límite de ocho boletos por membresía.

Recomendaciones para la preventa de ENHYPEN

Debido a los problemas que anteriormente han presentado ciertas instituciones bancarias en la compra de boletos a través de Superboletos, se recomienda no comprar con tarjetas de Bancoppel, Mercado Pago, Saldazo y Spin.