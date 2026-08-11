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Gossipmartes, 11 de agosto de 2026

Enjambre tendrá Pop-up store en CDMX previo a sus conciertos en el Estadio GNP: fechas, registro en línea y más detalles

La experiencia te llevará a conocer aspectos exclusivos de los más de 20 años de carrera del grupo para finalizar con su tour más reciente, el “Daños Luz”

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Jorge Morales

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¿Cuándo y dónde será la Pop-Up Store de Enjambre en CDMX?

¿Cuánto cuesta entrar a la Pop-Up Store de Enjambre en CDMX?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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