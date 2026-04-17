Entre magia, poder y patriarcado: los secretos de la serie “La casa de los espíritus” 

Una libertad creativa inusual, la confianza absoluta de Isabel Allende y la visión femenina marcan la esperada serie, cuya primera presentación en México promete emociones intensas

Kevin Aragón

Ya se presentaron en México los primeros capítulos de la adaptación a serie de la novela “La casa de los espíritus” de la escritora chilena Isabel Allende. Luego de dos años de producción y cinco meses de filmación, se estrenará el próximo 29 de abril en la plataforma Prime Video.

“La verdad es que Isabel nos dio completa libertad. No pidió que conserváramos nada. Ella leyó el piloto y nos dio total confianza. Fue la primera que nos dijo: ‘Van a tener que recortar personajes. No se preocupen’.

Ambientada en el siglo XX, desde 1924 hasta los años 70, la serie cuenta, desde el realismo, la vida de la familia “Trueba”, marcada por la violencia, el patriarcado y la lucha por el poder.

Tuvimos un especial cuidado en cómo enraizar lo que la gente llama realismo mágico, para que no pasara a ser fantasía y se sintiera muy auténtico con nuestra cultura latina. Y ahí entran la dirección y hasta el vestuario

Un reflejo de Latinoamérica

“Mi personaje representa el patriarcado y, en gran medida, la política latinoamericana, que puede ser desequilibrada y corrupta. En primera instancia lo podríamos considerar como un villano, pero, como creo que es mi trabajo y el de todos, tratamos de encontrar sus contradicciones para humanizarlo lo más posible”.

“Es la primera vez que tengo la posibilidad de hacer un arco tan amplio de un personaje, desde su juventud hasta su muerte. Fue un trabajo muy arduo, que implicó incluso adoptar el acento chileno y hasta usar próstesis”, dijo a este diario.

Con un elenco primordialmente formado por mujeres, varias de las actrices que participan —como Chiara Parravicini, Sara Becker, Nicole Wallace y Dolores Fonzi— coincidieron en que la serie permite conocer los diferentes espectros de las miradas femeninas.

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Para la mexicana Fernanda del Castillo, que interpreta a “Férula Trueba”, hermana de “Esteban”, su participación en la serie forma parte de una continuidad a su intención de interpretar personajes que reivindiquen el papel de las mujeres.

“Hacer este personaje que no ha podido decir nada por sí misma —porque antes las mujeres no podíamos ni siquiera votar— pero que ha sido fuerte, me parece honrar las luchas anteriores de todas las mujeres. Sobre todo porque es un personaje que sale adelante gracias al vínculo con otra mujer”, dijo la actriz.