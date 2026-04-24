Entre risas y profecías futboleras, Christopher Lloyd convierte la CCXP en una cápsula del tiempo

La estrella de “Volver al futuro” inauguró las actividades del Thunder Stage de la Comic Culture Experience, con un repaso por su carrera y el augurio del campeonato mundial para nuestro país

Belén Eligio / El Sol de México

Lloyd lanzó su predicción ante un auditorio lleno de fanáticos que no podían creer la profecía salida de labios del mismísimo “Doc Brown”.

De “Taxi” a leyenda pop

Un mensaje para el futuro

Sobre su personaje, Lloyd explicó que el “Dr. Brown” es un científico solitario, obsesionado con sus experimentos, cuya complejidad radica en la responsabilidad que carga.

El actor también subrayó la importancia de cuidar el legado del personaje, consciente del impacto que ha tenido en distintas generaciones, por lo que evita participar en proyectos que puedan afectar su esencia.

Como parte del cierre, Lloyd firmó el logotipo de la CCXP, marcando la primera ocasión en que se realiza esta dinámica con invitados del Thunder Stage.

Antes de despedirse, dejó un mensaje inspirador para sus seguidores: “Nunca se rindan en las cosas que son más importantes para ustedes, para su alma, su futuro. Si creen, crean en ustedes, no se rindan”.

Entre aplausos, el actor cerró su participación con una frase que remite a su legado cinematográfico: “Citaré a ‘Volver al futuro’: el futuro es de ustedes, háganlo grandioso”.