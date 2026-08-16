elsoldemexico
Gossipdomingo, 16 de agosto de 2026

Equipo legal de Selena Gómez asegura que la demanda en su contra por Wondermind Global es infundada

La cantante fue demandada por presunto fraude debido a que inversores señalan que incumplió el contrato que firmó para su empresa dedicada a la salud mental

Síguenos en:whatsappgoogle

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Por qué demandaron a Selena Gómez?

Captura de pantalla 2026-08-13 a la(s) 7.23.28 p.m.
Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / “¡Pepe el Toro es inocente!… ¡Pepe el Toro es inocente…!”

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / ¿Ya no se le para? Quizá sea hora de ir al cardiólogo

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / El empleo que viene y la escuela que no llega

image
Eva Makivar

La Crème de la Crème / Solidaridad con los paisanos de García Márquez

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES