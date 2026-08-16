Equipo legal de Selena Gómez asegura que la demanda en su contra por Wondermind Global es infundada
La cantante fue demandada por presunto fraude debido a que inversores señalan que incumplió el contrato que firmó para su empresa dedicada a la salud mental
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