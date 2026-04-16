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Gossipjueves, 16 de abril de 2026

¡Eres el mejor, Francis! Christopher Masterson responde al Escorpión Dorado por señalar a la serie como “woke”

El Escorpión Dorado se convirtió en el anfitrión de los hermanos Wilkerson, sin embargo, la irreverencia del conductor llenó de incomodidad el lugar

Wendy Vega / El Sol de México

Incluso, Masterson aseguró a su anfitrión que ni en la lectura del guion o en las filmaciones se habló sobre ese tema, por lo que defendió el sentido de la serie ante las “acusaciones” del público.

Sin embargo, el Escorpión le comentó a sus invitados que a Stevie le gustaban las chicas y que siempre andaba viéndolas. Este comentario ocasionó que Masterson respondiera de una manera seria y con el ceño fruncido:

¿Tú no conoces a ningún chico que le gusten las mujeres pero también los hombres?

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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