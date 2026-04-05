Erik Per Sullivan rechazó volver a interpretar a Dewey en “Malcolm el de en medio” por estudiar en Harvard
Los nuevos capítulos de “Malcolm el de en medio” estarán disponibles en Disney + desde el 10 de abril; Erik Per Sullivan fue el único miembro de la familia original que no regresó al proyecto
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Por qué Erik Per Sullivan no regresó a la serie de “Malcolm”?
¿Qué actores regresan a “Malcolm el de en medio”?
Mediante diversas publicaciones en redes sociales, se ha dado a conocer que los siguientes personajes volverán a la nueva temporada de “Malcolm el de en medio”:
Por su parte, el actor Ellsworth Clark será el encargado de interpretar el papel de Dewey adulto.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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