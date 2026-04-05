Erik Per Sullivan rechazó volver a interpretar a Dewey en “Malcolm el de en medio” por estudiar en Harvard

Los nuevos capítulos de “Malcolm el de en medio” estarán disponibles en Disney + desde el 10 de abril; Erik Per Sullivan fue el único miembro de la familia original que no regresó al proyecto

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Por qué Erik Per Sullivan no regresó a la serie de “Malcolm”?

¿Qué actores regresan a “Malcolm el de en medio”?

Mediante diversas publicaciones en redes sociales, se ha dado a conocer que los siguientes personajes volverán a la nueva temporada de “Malcolm el de en medio”:

Por su parte, el actor Ellsworth Clark será el encargado de interpretar el papel de Dewey adulto.