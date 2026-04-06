¡Es oficial! “La Oficina” regresará con más humor en una segunda temporada

La versión mexicana del clásico de la comedia volverá con una segunda temporada, con Gaz Alazraki y Fernando Bonilla al frente

Luis Valdovinos / El Sol de México

Ahí, el jefe es Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, un líder irreverente que se relaciona con sus empleados a su manera.

El elenco lo completan Elena del Río como Sofi Campos, Fabricio Santini como Memo Guerrero, Alexa Zuartcomo Minerva Romero y Edgar Villa como Aniv Rubio.

"Quería hacer algo nuevo con ella, y la respuesta ha sido excepcional. Todos pensaban que no había razón para tocar una propiedad intelectual tan querida, pero una vez que vieron lo que hicimos con ella, la acogieron con entusiasmo”, dijo Alazraki a Variety.

En su cuenta oficial de Instagram, Prime Video México compartió un video en el que el propio Gaz Alazraki da la noticia al elenco completo, luego de jugarles una broma, algo que fue bien recibido por los actores.

A su vez, Fernando Bonilla publicó una imagen en formato de comunicado de Jabones Olimpo con la leyenda: "A quien corresponda, se confirma la segunda temporada".