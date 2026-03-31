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Gossipmartes, 31 de marzo de 2026

Escritora demanda a Taylor Swift por supuesto plagio con “The Life of a Showgirl”

La cantante estadounidense está señala de competencia desleal y crear confusión en el público por la similitud entre “The Life of a Showgirl” y el proyecto “Confessions of a Showgirl”

Wendy Vega / El Sol de México

La demanda sostiene que ambos nombres comparten similitudes inmediatas y “comparten la misma estructura, la misma frase principal y la misma impresión comercial general”.

Con información de EFE

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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