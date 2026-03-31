Escritora demanda a Taylor Swift por supuesto plagio con “The Life of a Showgirl”











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La escritora señala que todo el impacto y dimensión comercial del universo de Swift está desdibujando su proyecto / Foto: Reuters

Taylor Swift se enfrenta a una demanda por supuesta “infracción de marca” en su último álbum “The Life of a Showgirl”. El requerimiento fue presentado el lunes pasado por Maren Wade, una artista y escritora, en un tribunal federal en California, Estados Unidos.

De acuerdo con la demanda de Wade, el nombre de “The Life of a Showgirl” invade el terreno de marca que durante varios años la escritora había ocupado con su proyecto “Confessions of a Showgirl”, por lo que acusa a la cantante y a UMG Recordings por una falsa designación de origen y competencia desleal.

Wade argumenta que el nombre del álbum de Swift socava su marca personal “Confessions of a Showgirl”, una columna que escribía para Las Vegas Weekly desde 2014, proyecto que después se adaptó para un espectáculo en vivo y posteriormente un libro con el mismo nombre.

Jaymie Parkkinen, abogada de Maren Wade, explicó en un comunicado para el medio estadounidense CBS News los orígenes del proceso legal y las razones que han llevado a la escritora a presentarlo frente a los tribunales

Sentimos un gran respeto por el talento y el éxito de Swift, pero la ley de marcas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han creado. De eso se trata este caso

Asimismo, la demandante indicó que el problema no solo se limita a la similitud de los nombres, sino al uso comercial que se realizó de forma indiscreta y que en cuestión de semanas “la denominación se fijó en productos de consumo, etiquetas, colgantes y embalajes y empezó a utilizarse como marca en distintos canales de venta”. Todo lo anterior, fue dirigido a un determinado público que Wade tardó años en cultivar.