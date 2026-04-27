Exactriz Jessica Mann da emotivo testimonio en nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein
El productor Harvey Weinstein cumple ya una condena de 16 años de prisión en California por la violación de una actriz europea
"Me dijo que yo era más guapa que Natalie Portman", afirmó. Agregó que el aparente interés de Weinstein por impulsar su carrera al principio le pareció un "milagro".
La declaración de la exactriz de 40 años - en la que repitió en gran parte lo expuesto en 2020 y 2025- fue emotiva y se tomó algunas pausas cuando se le quebraba la voz. Su testimonio continuará el martes.
Weinstein, sentado en una silla de ruedas por problemas de salud, negó con la cabeza en algunas ocasiones mientras Mann hablaba.
La fiscal Candace White señaló al abrirse el juicio la semana pasada que Weinstein "se aprovechó de una joven frágil y desprotegida".
La defensa intenta desacreditar la acusación de violación de Mann presentando su relación con
Weinstein, de 74 años y ganador de un Óscar, cumple ya una condena de 16 años de prisión en California por la violación de una actriz europea hace más de una década. Está apelando esa condena.
También está recurriendo otra dictada en junio de 2025 por agresión sexual contra la productora cinematográfica Miriam Haley.