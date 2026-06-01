Familia de Roberto Gómez Bolaños agradece incluir su voz en la presentación de los jugadores para el Mundial
Roberto Gómez Fernández aseguró que su padre era un apasionado por el futbol y, de haber recibido la invitación, la aceptaría con orgullo
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