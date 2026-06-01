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Gossiplunes, 1 de junio de 2026

Familia de Roberto Gómez Bolaños agradece incluir su voz en la presentación de los jugadores para el Mundial

Roberto Gómez Fernández aseguró que su padre era un apasionado por el futbol y, de haber recibido la invitación, la aceptaría con orgullo

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Alma Hidalgo / El Sol de México

La historia de Roberto Gómez Bolaños y el futbol

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Alma Rosa Hidalgo
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