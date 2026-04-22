Familia ofrecerá una misa post mortem a la actriz Karina Duprez

Respetaron su deseo de no tener un funeral y será creamada; le sobreviven su hija Magda Karina y su nieto Chris Pazcal, ambos también actores

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Los descendientes de quien en la vida real se llamó Karina Julia Descalzo Guzmán, y también tuvo una carrera en teatro, tomaron la decisión de despedirla como familia el próximo sábado 25, con una misa post mortem.

Karina Duprez fue hija de la también primera actriz Magda Guzmán, viuda de Carlos Ancira, sobrina de Roberto “El Flaco” Guzmán y prima de Claudia Guzmán.

La ANDA expresó sus condolencias en redes sociales.

Hizo lo propio la ANDI: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez.

“Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como ‘Rosa salvaje’, ‘Mundo de juguete’, y ‘La fuerza del amor’.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI Descanse en paz”.

¿Quién era Karina Duprez?

De nombre real Karina Julia Descalzo Guzmán, nació el 23 de diciembre de 1946. Sus padres fueron Emmanuel Descalzo con el nombre artístico Julián Duprez y su madre la actriz Magda Guzmán.