Yolanda Ventura, pareja del padre de José Ángel Bichir, aseguró que el actor está fuera de peligro tras sus fracturas de cara y abdomen agudo

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué se sabe de José Ángel Bichir tras su incidente?

El mismo día del incidente, el 13 de marzo, la familia Bichir aseguró que José Ángel cayó por una ventana por una crisis de salud, por la cual “no fue una decisión consciente”.

La familia Bichir recalcó que “este momento sirva para que más personas sepan que pedir ayuda no es vergonzoso, que hablar de nuestras batallas internas no es tabú”.