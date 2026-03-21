Las admiradoras dieron de qué hablar por sus buenos hábitos, gente de todas las edades se divierten

Belén Eligio / El Sol de México

Luego del show de regreso de BTS, se han viralizado algunas de las reacciones de sus fans, quienes celebraron de distintas maneras el retorno de los intérpretes de “Mikrokosmos”.

En Instagram se observan imágenes de seguidoras de todas las edades disfrutando el show, incluso circula un video de una mujer de la tercera edad que baila desde su silla de ruedas, y portando un lightstick.

Una de las cosas que se volvió motivo de buenas críticas fue que varias de las asistentes se quedaron después del show para recoger la basura que quedó, dejando el lugar impecable.

En algunas de las imágenes que circulan en X se observa a varias fans vestidas de morado y con bolsas de plástico, limpiando todos los pasillos del lugar.

Según medios internacionales, en la plaza Gwanghwamun, lugar donde se llevó a cabo el show, se reunieron más de 20 mil fans que adquirieron un boleto gratuito.

En la cuenta oficial de Netflix se han compartido videos donde aparecen fans provenientes de países como México, Brasil y Colombia, que acudieron con su bandera en mano para vivir este regreso.