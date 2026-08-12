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Gossipmiércoles, 12 de agosto de 2026

Fede Vigevani sale de LCDLF y anuncia el regreso de Mariana Ochoa como participante

El reality vivió una noche melancólica con la salida de Fede Vigevani, quien se mostró agradecido por la oportunidad se participar y del beso que le robó a Gema

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Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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