Fede Vigevani sale de LCDLF y anuncia el regreso de Mariana Ochoa como participante
El reality vivió una noche melancólica con la salida de Fede Vigevani, quien se mostró agradecido por la oportunidad se participar y del beso que le robó a Gema
Froylan Escobar Lara / El Sol de México
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