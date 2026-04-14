Fernando Bonilla, actor de La Oficina, pide a MC no usar su imagen para publicidad política

El actor que interpreta a Jerónimo Ponce III aseguró que hay que marcar la diferencia entre un meme para reír y otro para colgarse del éxito de su personaje

Wendy Vega / El Sol de México

La imagen de “Jero” está acompañada por el siguiente texto: “TQM Movimiento Ciudadano gracias por hacer a Nuevo León Primer Lugar en todo”.

Fernando Bonilla respondió a la publicación con una captura de pantalla donde pidió al partido político dejar de usar su imagen.

Oigan @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas

Pero la respuesta del actor no quedó ahí, ya que también realizó un video en TikTok donde demostró su molesta por el uso de su imagen con fines políticos.

Algunos de los usuarios le recordaron a Bonilla que al trabajar en un proyecto de esas dimensiones su imagen estaba expuesta a usarse como memes para darle risa a los personas en internet.