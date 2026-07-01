Festejo tricolor en CDMX: Música, baile y euforia tras triunfo de México en el Mundial
Banda Cuisillos frente al Monumento del Caballito y Grupo Cañaveral en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, pusieron a bailar a los aficionados
Luis Valdovinos y Froylan Escobar Lara / El Sol de México
¿Cómo se vivió el encuentro?
Grupo Cañaveral celebra con cumbia el pase de México
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