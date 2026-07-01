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Gossipmiércoles, 1 de julio de 2026

Festejo tricolor en CDMX: Música, baile y euforia tras triunfo de México en el Mundial

Banda Cuisillos frente al Monumento del Caballito y Grupo Cañaveral en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, pusieron a bailar a los aficionados

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Luis Valdovinos y Froylan Escobar Lara / El Sol de México

¿Cómo se vivió el encuentro?

FIFA Fan Fest Zócalo
El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Fan Fest del Zócalo tiene lleno total. - Foto: Omar Flores/El Sol de México
México-Ecuador FIFA Fan Fest Zócalo
La cultura prehispánica forma parte del FIFA Fan Fest en el Zócalo. - Foto: Omar Flores/El Sol de México
México-Ecuador FIFA Fan Fest Zócalo
La afición en el Zócalo sigue demostrando que sabe poner un gran ambiente en la Copa del Mundo. - Foto: Omar Flores/El Sol de México
México-Ecuador FIFA Fan Fest Zócalo
Máscaras de luchadores y hasta de un expresidente, están presentes en el FIFA Fan Fest ubicado en el Centro Histórico. - Foto: Omar Flores/El Sol de México
Ángel de la Independencia
Desde temprana hora, el buen ambiente entre los aficionados se hizo notar en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. - Foto: José Melton/La Prensa
Ángel de la Independencia
Con playeras y banderas, aficionados comenzaron a llegar al Ángel de la Independencia. - Foto: José Melton/La Prensa
Ángel de la Independencia
La clásica espuma no podía faltar para poner un gran ambiente previo al México vs Ecuador de esta noche. - Foto: José Melton/La Prensa
Ángel de la Independencia
La afición mexicana se concentra en el Ángel de la Independencia previo al juego de esta noche en el Estadio Ciudad de México. - Foto: José Melton/La Prensa
Ángel de la Independencia
La "marea" verde regresó para apoyar a la selección mexicana. - Foto: José Melton/La Prensa

Grupo Cañaveral celebra con cumbia el pase de México

Luis Valdovinos
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