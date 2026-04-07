Festival Cancelado en Londres por Kanye West: así reaccionó la comunidad ante sus declaraciones

Tras la negación de su visado, debido a expresiones antisemitas, los organizadores del festival que encabezaría el rapero en julio, cancelaron el evento

EFE y AFP

“El perdón y dar segundas oportunidades se están convirtiendo en una virtud olvidada en este mundo cada vez más polarizado”, argumentó.

El anuncio de su participación en el festival había provocado indignación.

“No dejaremos de luchar para enfrentar y derrotar el veneno del antisemitismo. Siempre tomaremos las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores”, añadió.

Patrocinadores del festival, entre ellos Pepsi y Diageo, habían anunciado su retirada del evento.

Ye, como se hace llamar ahora el cantante, perdió en los últimos años muchos seguidores y varios contratos comerciales tras declaraciones antisemitas y racistas.

“Veo cosas buenas en Hitler. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis”, llegó a decir en 2023.

En mayo de 2025 lanzó un tema titulado Heil Hitler, para conmemorar el 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Le niegan la entrada

West, de 48 años, había presentado el lunes una demanda de visado para entrar en el Reino Unido, rechazada con el argumento de que su presencia “no sería beneficiosa para el bien público”, según el Ministerio del Interior.

El rapero había afirmado el martes, en una columna en el diario The Wall Street Journal, estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica, como señal de buena voluntad.

“Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música”, escribió en la columna titulada “A aquellos a quienes he herido”.