Festival de K-Pop gratis en CDMX edición BTS: fechas, lugar y lo que debes saber

El regreso de BTS a México será celebrado en grande por todas las ARMY y fans del K-Pop que se darán cita en dos grandes Festivales en honor a la música coreana

Wendy Vega / El Sol de México

¿Qué habrá en el K-Fest edición BTS?

En la edición para celebrar el regreso de BTS a México, los organizadores del K-Festival confirmaron la participación de distintas tiendas de mercancía oficial y fan made. Entre los stans invitados están:

Además de la venta de mercancía habrá eventos como Random Dance, Rifas, Dance cover, registro civil para casarte con un miembro de BTS, venta de comida asiática, entre otras actividades.

¿Dónde será el K-Fest 2026 edición de BTS?

La edición que se llevará acabo en la CDMX tendrá lugar en Expo Reforma el próximo 25 y 26 de abril, a partir de las 12:00 p.m. y hasta las 05:00 p.m. La cita es en la Avenida Morelos 67, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Ambas ediciones serán de entrada gratuita y podrás disfrutas de más de 50 expositores.