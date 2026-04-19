La cinta islandesa ganó el Latin American Critics Award for European Films; se exhibirá en cines de México en julio

Uno de los objetivos de esta alianza es promover contenido independiente europeo con las audiencias latinoamericanas. El actor agradeció a la European Film Promotion por apoyar películas europeas, pues es una nueva ventana para conocer otras culturas.

En ediciones anteriores, el premio ha sido entregado a cintas como “Sorda” (2025), de Eva Libertad, y “The Teachers’ Lounge” (2024), de İlker Çatak.

¿De qué trata la película “The Love that Remains”?

La película hace un retrato íntimo de una familia que decide separarse luego de un largo tiempo juntos; esta situación se observa en perspectiva de cada uno de los integrantes, incluyendo los hijos.

La cinta, con coproducción entre Islandia, Francia, Dinamarca y Suecia, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes en 2025 y cuenta con las actuaciones de Saga Garðarsdóttir, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Halldór Laxness Halldórsson, Grímur Hlynsson, entre otros.

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El largometraje se estrenará en julio en la Ciudad de México, en varios cines del circuito cultural y comercial.