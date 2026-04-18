El Festival Internacional de Cine en Guadalajara inició su edición 41 con homenajes a grandes figuras del cine latinoamericano

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

El actor venezolano Édgar Ramírez, la mexicana Luisa Huertas y los chilenos Pablo Larraín y Maite Alberdi fueron galardonados la noche de este viernes, en la ceremonia de inauguración de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Sobre el escenario del Teatro Telmex, con las siglas del FICG a sus espaldas, cada uno fue llamado por separado para rendirles homenaje reconociendo su trayectoria y su legado artístico.

Édgar Ramírez, quien recibió el Homenaje Internacional, se mostró emocionado, pero a la vez confundido, indicó, ya que no estaba seguro de si realmente era merecedor de dicho galardón, el cual además es el primero que recibe en su carrera.

Ramírez compartió el amor que le tiene a nuestro país, pues sin esta nación y el apoyo del cineasta Guillermo Arriaga, quien le dio su primera oportunidad aquí, posiblemente su carrera como actor no hubiera despegado tanto.

El actor y productor del filme “Aún es de noche en Caracas”, basado en la novela “La hija de la española”, de Karina Sainz Borgo, mencionó que el cine puede convertir el dolor en memoria y, a su vez, en empatía.

Finalmente, la chilena Maite Alberdo, también coincidió con su colega, señalando que México ha sido una extensión de Chile, una industria que ha abrazado a miles de cineastas y los ha acompañado en cada paso.

El 41 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) comenzó este 17 de abril y se extenderá hasta el sábado 25.