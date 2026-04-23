FICG: ¿Amor eterno o pesadilla? La película que reinventa el Día de Muertos 

La coproducción de México y Estados Unidos, tendrá tres funciones en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, dos de ellas con sesión de preguntas y respuestas

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“Empezamos a ver la trama, cuando ya pasaron muchísimas cosas, es una forma interesante de contar una historia, irla descubriendo, ver el final al principio y luego ir descubriendo qué pasó.

“Se tienen pensadas secuelas. de hecho, ya está en proceso la primera y se piensan hacer dos más. Se van a resolver muchas cosas que efectivamente en la primera entrega quedaron en el misterio”, indicó Arias.

El rodaje se realizó principalmente en Jalisco, incluyendo hospitales, panteones y carreteras de la región. El equipo norteamericano trabajó con un presupuesto de un millón de dólares.