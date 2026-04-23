FICG: Darren Aronofsky comparte su visión sobre la Inteligencia Artificial y el futuro del cine

El cineasta estadounidense ofreció una master class ante una gan audiencia en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

El neoyorquino comentó que contar historias en el cine hace que el público empatice con la vida de alguien a quien, aparentemente, no se parece en nada. Aunque, en realidad, “somos mucho más parecidos de lo que creemos”, dijo.

Un recorrido por sus películas

Durante casi dos horas, Aronofsky ofreció una charla titulada “Finding the language of a film. A conversation with Darren Aronosfsky” (“Encontrar el lenguaje de una película”).

La IA no reemplazará al arte de contar historias

“Los cambios han sucedido desde hace tiempo en el cine, por ejemplo, cuando surgió por primera vez el cine sonoro hubo muchas protestas por la banda que tocaba en vivo, eso fue un problema enorme en su momento, hoy la situación es diferente.