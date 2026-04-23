El documental, estrenado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, revela cómo la música puede transformar vidas donde antes solo había marginación o peligro

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

A pesar de mantenerse vivo durante más de 60 años, la bachata aún sigue siendo discriminada. Cuando surgió, era mal vista por las altas esferas, por lo que se alojó en pequeñas comunidades.

“Lo que a mí me llena de alegría es ver cómo muchos que la discriminaron en su momento hoy en día se rinden a sus pies y se deslumbran”, agregó.

El documental “Agridulce” retrata la historia de un grupo de jóvenes en la República Dominicana que, unidos por la música, enfrentan sus propios problemas.

El filme comienza con historias de niños que asisten a la Academia de Bachata, fundada por Benjamín de Menil, quien además fungió como productor, director de fotografía y editor.

Consciente de que las nuevas generaciones necesitaban el apoyo para desarrollar sus habilidades musicales, Benjamín creó esta escuela en 2013.

Dos años más tarde comenzó con la preproducción del largometraje y desde hace cinco años inició con el rodaje, el cual acompañó el crecimiento de varios niños.

“Los niños que seguimos, se eligieron prácticamente ellos mismos, estuvimos en la Academia tratando de rodar con muchísimos pequeños y fueron ellos quienes más querían decir sus historias y por eso se transmitieron”, mencionó Benjamín.

Bailar las penas

“Agridulce”, bajo la dirección de Frank Pavich, se presdentó en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en la sección Son de Cine In-Edit, dedicada a propuestas cinematográficas que celebran la música y sus historias.