FICG: “El despertar” imagina un terror ancestral de proporciones hollywoodenses

La cinta se estrenaró en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y compite en la sección Cine de Género

Kevin Aragón

Mencionó que la película es la primera en su tipo en Colombia, tanto por su calidad como por su nivel de producción, la cual contó con escenas de acción que se suelen encontrar más en cintas hollywoodenses.

“Pudimos trabajar con un equipo en su gran mayoría colombiano, así como gente de Brasil y España. Esto nos dice que el talento latinoamericano sí tiene la capacidad de hacer historias fuertes, capaces de superar retos importantes”, agregó.

Terror latino: historias de “los que no triunfaron”

El actor Carlos Mariño, quien tiene un papel protagónico en la película, opina que las productoras y directores en la región, deberían apostar más por las historias de género.

Desde su perspectiva, Federico Durán considera que el ingrediente indispensable para que el terror florezca en el cine de latinoamericano es “contar la historia de los que aparentemente no triunfaron”.