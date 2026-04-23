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Gossipjueves, 23 de abril de 2026

FICG: el episodio que inspiró a Damián Alcázar para actuar en cine de terror

La vida de Damián Alcázar está llena de historias extraordinarias, pero ninguna tan impactante y misteriosa como la que vivió cuando apenas era un niño: un encuentro con fantasmas que aún le acelera el corazón

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Tiempo después, Damián Alcázar quiso repetir la experiencia. En algún momento de su vida, una mujer que le gustaba mucho falleció, y él intentó comunicarse con ella a través de diferentes formas, pero no lo consiguió.

Del miedo al set: su salto al cine de terror

Pero el actor no teme a este tipo de fenómenos paranormales y, motivado por saber más de este mundo, aceptó un personaje en una cinta de terror, la cual está próxima a filmar en Colombia y abordará el tema de los exorcismos.

Damián Alcázar asistió como invitado a la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y aprovechó su estancia en el evento, para pedirte más espacios para el cine mexicano.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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