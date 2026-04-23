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Gossipjueves, 23 de abril de 2026

FICG: Estrenan “Alex” El corto LGBTQ+ que mira al aborto y la identidad no binaria desde la esperanza

Producido por Gabriela Loaira, bajo la dirección de Natalia Bermúdez, se estrena este 23 de abril en el marco del festival

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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