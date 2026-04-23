FICG: Estrenan “Alex” El corto LGBTQ+ que mira al aborto y la identidad no binaria desde la esperanza

El cortometraje "Alex" busca romper estigmas sobre el aborto y la identidad sexual / Foto: Cortesía IMCINE

¿Puede una historia sobre aborto, amor e identidad salir del terreno del dolor y volverse luminosa, incluso cómica? “Alex”, cortometraje dirigido por Natalia Bermúdez y producido por Gabriela Loaira, desafía todos los estigmas y estrena en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), como parte del programa Maguey dedicado a la difusión de proyectos LGBT+.

En el corazón del filme está “Alex”, una persona no binaria que se embaraza de su novio y, tras un desencuentro amoroso y con el apoyo familiar, decide interrumpir la gestación acompañade por su tía en Ixtlán, Oaxaca. El proceso, que parece oscuro, toma matices de comedia y cercanía, en una narrativa que apuesta por la empatía y el abrazo. Paralelamente, “Alex” reencuentra a un antiguo amor que vuelve su tránsito más llevadero, hasta que el pasado y los sentimientos se cruzan entre dos amores.

“El pulso del nacimiento del proyecto es poder contar las historias desde un lado que sea mucho más cotidiano, cercano, amoroso, desde un acompañamiento que abrace y alejar el tema del aborto de estos lugares oscuros, ocultos, llenos de culpa”, afirmó la productora Gabriela Loaira en entrevista previa al festival.

Este corto es parte de una propuesta de realizar seis productos en total. Es iniciativa de la asociación MX Marea Verde que la integran Balance A.C., el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), organismos que laboran a favor de los derechos sexuales y reproductivos.

“Este proyecto me trajo mucho aprendizaje. Desde que me lo plantearon, me pareció una idea genial incluir comedia, por eso busqué que desde el lenguaje audiovisual, se sintiera cómico. Me encantó, estuve muy contenta con el resultado”, mencionó la directora Natalia Bermúdez.

“Lo que esperamos que pase es que ya se dé por hecho que ese mundo es posible. El aborto y la identidad de género forman parte de este contexto y así es como integran esta realidad y eso es muy lindo,, de alguna forma el espectador lo tiene que asumir”, mencionó Bermúdez. Próximamente el cortometraje llegará a plataformas digitales de manera gratuita.